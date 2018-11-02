Японский остров ушел под воду

Небольшой необитаемый остров в Японии ушел под воду.

Остров Эсамбэхана-Китакодзима находился в 500 метрах от острова Хоккайдо. Рыбаки заметили, что он исчез, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

По данным СМИ, 30 лет назад остров возвышался над уровнем моря на 1,4 метра. Некоторые местные жители рассказали, что даже не замечали существование этого острова.

Тем не менее власти насторожились и стали устанавливать, не сократилась ли ширина территориальных вод Японии.