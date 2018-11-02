Кэмерон задумался о возвращении в политику

Экс-глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон рассчитывает вернуться в политику и стать министром иностранных дел, пишут британские СМИ.

Дэвид Кэмерон якобы раздумывает о возвращении в правительство в случае, если будущий глава Консервативной партии сделает ему такое предложение, пишет Sun со ссылкой на близких друзей бывшего премьера, передает РИА «Новости».

«Дэвид предназначен для государственной службы и часто говорил, что не исключает того, что однажды вернется на государственную службу, во внутреннюю или внешнюю политику. Ему всего 52, он все еще молод», – приводит издание слова одного из своих собеседников.

Также издание уточняет, что Кэмерону придется подождать некоторое время, возвращение может произойти после весны 2019 года, после публикации его мемуаров.

Кэмерон покинул британское правительство в 2016 году после референдума страны о выходе из состава Евросоюза. Его место заняла глава МВД Британии Тереза Мэй. Сам Кэмерон нашел себе новое место работы в американской компании.