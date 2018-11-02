Глава ОП открыл гражданский форум «Сообщество» в Москве

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев открыл в Москве итоговый форум «Сообщество», завершающий региональный цикл форумов ОП 2018 года, в его работе принимают участие представители различных министерств и ведомств, некоммерческих организаций и бизнеса.

В течение двух дней на форуме будут работать 28 дискуссионных площадок, на которых обсуждят национальные проекты в сфере здравоохранения, образования, демографии, цифровой экономики, экологии, развития сельских территорий и городской среды. Ряд секций будет посвящен региональной повестке, передает РИА «Новости».

«Нужна концентрация вокруг национальных проектов, на программе, которую выдвинул президент Путин. Если она будет реализована, это, конечно, очень сильно продвинет страну. Мы должны реализовать программу все вместе», – сказал Фадеев.

Он рассказал, что было принято решение при общественных палатах страны в каждом регионе создать специальные рабочие группы, задача которых – «мониторить реализацию национальных проектов».

«Когда мы обсуждаем конкретные проекты, конкретные дела, мы всегда должны помнить о ценностях, о том, что все решения должны приводить к улучшению жизни людей, а не к каким-то формальным правильным бюрократическим результатам. Я желаю всем успехов в работе нашего форума», – добавил секретарь ОП.

В рамках форума открылась мультимедийная выставка социально значимых проектов «Мой проект – моей стране».

Также 2 ноября на форуме «Сообщество» выступит президент России Владимир Путин. Кроме того, глава государства в рамках форума встретится с победителями конкурса «Мой проект – моей стране», среди которых – лидеры некоммерческих организаций, руководители социальных проектов, а также социально активные граждане. Всего на итоговом форуме «Сообщество» в Москве ожидается более 3,5 тыс. участников и свыше 250 экспертов.

Форум «Сообщество» – это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Форум проводится с 2015 года.