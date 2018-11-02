США до сих пор не передали России уведомление о выходе из ДРСМД

Вашингтон не направлял Москве уведомление о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), как того требуют положения договора, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов заявил, что США «до сих пор не передали нам уведомление в соответствии с положениями ДРСМД об их намерении выйти из этого договора». Он предположил, что Вашингтон продолжает «консультации со своими союзниками по этому поводу», передает РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что Европа выражала озабоченность из-за решений США по Договору, так как «речь не касается безопасности Соединенных Штатов Америки» – документом «решает вопрос безопасности,европейских стран НАТО и России».

«Мы считаем важным и необходимым сесть с Соединенными Штатами за стол переговоров (по этому вопросу), и мы неоднократно об этом говорили. Мы считаем, что если политическая воля есть, то решить любую проблему можно», – подчеркнул посол.

Он добавил, что «ни разу стратегическая безопасность и стабильность не была улучшена в результате разрушения того или иного договора» – вместо этого «стратегическая безопасность только страдает».

Дипломат сообщил также, что, по мнению Москвы, ДРСМД должен быть многосторонним: в него, кроме России, мог бы входить не только Китай, но Франция и Британия. Отмечается, что это «давняя идея», «десятилетняя», и она была выдвинута Россией.

«Тогда мы в первую очередь обратились к странам НАТО. И, конечно же, к Франции и Великобритании. Это ядерные государства. Мы сказали, что было бы здорово, если бы они присоединились к этому договору. Однако тогда нам сказали, что таких ракет ни у кого (кроме России и США) нет, и присоединяться не нужно. Наша логика была простой: если вам это ничего не стоит, почему бы к этому не присоединиться. Нам ответили отказом», – сообщил Антонов.

Посол также выразил надежду, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сможет посетить с ответным визитом США после поездки советника главы США по национальной безопасности Джона Болтона в Россию.

Такой шаг мог бы стать логичным ответом на поездку представителя американской стороны.

«Мы хотели бы восстановить политические отношения с Соединенными Штатами. Мы предложили много интересных идей. Например, когда Болтон посетил Москву, были дискуссии о необходимости восстановления таких отношений, и есть понимание, что очень скоро состоится встреча на уровне заместителей министров иностранных дел по борьбе с терроризмом», – сказал дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал разговор президента страны Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом о ДРСМД на встрече в Париже.