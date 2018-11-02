Минобороны досрочно получило последний в этом году комплект С-400

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно поставил Министерству обороны последний в этом году полк зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщили в концерне.

«Торжественная церемония передачи очередного, заключительного в текущем году полка «четырехсотки» прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области», – сообщили в пресс-службе концерна РИА «Новости».

Таким образом, предприятие досрочно исполнило обязательства по ГОЗ-2018.

В концерне отметили, что при передаче техника выводилась на полигон. Там выполнялись облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

Ранее Россия заключила договор на поставку комплексов С-400 в Индию и договорилась о поставке комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Турции.

В июле и августе концерн «Алмаз-Антей» досрочно передавал Минобороны полковые комплекты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в рамках гособоронзаказа.

В 2017 году Минобороны получило четыре комплекта ЗРС С-400.