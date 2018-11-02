Роснефть отозвала иск к консорциуму «Сахалин-1»

На заседании Арбитража Сахалина Роснефть заявила суду об отказе от иска к участникам консорциума «Сахалин-1».

«Роснефть заявила об отказе от иска», – передает ТАСС слова судьи.

Суд решил признать иск Роснефти к пяти участникам консорциума «Сахалин-1» урегулированным до судебного разбирательства, передает РИА «Новости».

В июле арбитражный суд Сахалинской области зарегистрировал иск Роснефти о взыскании с пяти компаний-участников международного нефтегазового проекта «Сахалин-1» суммарно 89 млрд рублей.

Первое заседание по спору о перетоках нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения и понесенных при этом убытках состоялось 10 сентября. Тогда представитель Роснефти заявил ходатайство с просьбой отложить разбирательство на 60 дней для окончания переговоров с участниками проекта «Сахалин-1».

Напомним, ответчиками по иску выступали все непосредственные участники проекта: «Эксон Нефтегаз Лимитед» (доля в проекте 30%), «Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент» (японская Sodeco, 30%), ONGC Videsh Limited (20%), а также «Сахалинморнефтегаз-шельф» (11,5%) и «РН-Астра» (8,5%), через которые Роснефть суммарно контролирует 20% в проекте. Истец требовал взыскать с Exxon и Sodeco по 26,7 млрд рублей, с ONGC – 17,8 млрд рублей и такую же сумму в общей сложности со своих структур.