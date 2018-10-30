Президентом Парламентской ассамблеи НАТО стала британка

На сессии в канадском Галифаксе выбрали нового президента Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает организация.

Новым президентом ПА НАТО выбрана представительница Великобритании Маделин Мун, которая сменит на этом посту экс-министра обороны Литвы Расу Юкнявичене.

British MP @MadeleineMoon was elected today as President of @natopapress succeeding @RJukneviciene. Moon was endorsed by acclamation at the 64th NATO PA plenary session #NATOPAHalifax becoming the first woman to be voted President by the entire Assembly: https://t.co/uCEsk4HXBq pic.twitter.com/Nk6jUBvUSr — NATO Parliamentary Assembly (@natopapress) 19 ноября 2018 г.

В ПА НАТО входит 266 делегатов из 29 стран альянса, передает ТАСС.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать армию Европы. США в ответ заявили, что Европе лучше потратить средства на финансирование НАТО.