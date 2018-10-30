Артемий Лебедев высмеял украинский телеканал за нелепую критику

Украинский телеканал АТР в рубрике «15 минут» раскритиковал Национальную оперу Украины за то, что та воспользовалась услугами «Студии Лебедева» для создания своей айдентики. Глава дизайн-студии Артемий Лебедев напомнил тележурналистам, чьим логотипом они сами пользуются.

На заметку на Facebook обратил внимание сам Лебедев в своем Telegram.

Он подтвердил изложенные в заметке факты: студия делала айдентику для Национальной оперы Украины, нового терминала аэропорта в Симферополе и других проектов в Крыму, а киевский офис компании все еще работает на Украине, хотя самому Лебедеву запрещен въезд на Украину.

«Только об одном не успел сообщить в своей заметке телеканал АТР. Айдентика и логотип самого телеканала тоже были задизайнены у нас в студии в 2011 году: https://www.artlebedev.ru/atr/. И они до сих пор прекрасны», – заявил Лебедев.