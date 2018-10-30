В Сети появились фото танкера с отметкой о потопленном норвежском фрегате

По Сети начала распространяться фотография греческого танкера SOLA TS, на котором экипаж якобы нанес отметку о потопленном норвежском фрегате «Хельге Ингстад». Информация об этом пока не подтверждена.

Фотография появилась, в частности, в блоге военного эксперта Дианы Михайловой, на некоторых Telegram-порталах и сайтах.

Отметка представляет собой контуры фрегата, который оказался затоплен в результате столкновения с танкером во время учений НАТО.

Однако многие пользователи Сети подвергают сомнению эту фотографию, считая ее монтажом – в первую очередь, из-за того, что первоисточник снимка оказалось невозможно найти.

8 ноября фрегат ВМС Норвегии «Хельге Ингстад», участвовавший в крупнейших за 30 лет учениях НАТО в северных водах, затонул в районе норвежского порта Берген после столкновения с нефтяным танкером.