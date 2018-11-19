Украинские абитуриенты подали в российские вузы 2 тыс. заявок за год

За 2018-2019 учебный год в российские вузы поступило 1 тыс. 939 заявок от абитуриентов из Украины, а квота выросла до 505 мест.

В прошлом учебном году количество бюджетных мест для абитуриентов из Украины составляло 474 места, передает ТАСС.

«В ходе планирования отборочной кампании 2018-2019 учебного года в отношении Украины предусмотрена квота - 505 человек. В ходе кампании 2018-2019 учебного года гражданами Украины было подано 1939 заявок на обучение», – рассказали в пресс-службе Россотрудничества.

Самое большое количество заявок поступило в Санкт-Петербургский государственный университет (429 заявок). Вторым по популярности стал Российский университет дружбы народов (298 заявок). Третьим – Южный федеральный университет (223 заявки). Также около 200 заявок подали в Белгородский государственный национальный исследовательский университет и Высшую школу экономики: 219 и 198 заявок, соответственно.

Наиболее популярными специальностями среди молодых украинцев оказались «Экономика и управление» (211 заявок), «Клиническая медицина» (162), «Языкознание и литературоведение» (125), «Юриспруденция» (109), а также «Информатика и вычислительная техника» (93).

Напомним, в некоторых украинских вузах Киев начал принимать выданные в Крыму российские паспорта (которые обещали никогда не признавать), чтобы перетянуть абитуриентов с полуострова в учебные заведения Украины.

Тем временем Крыму рассказали о том, что украинские чиновники, несмотря на запреты, тайком ездят отдыхать на полуостров.