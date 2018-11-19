В Чечне ребенок умер после двух приездов скорой

В чеченском селе Побединское отец дважды за день вызывал скорую помощь 13-летнему сыну, ребенок скончался ночью через несколько часов после второго приезда медиков.

«Прибывшие по вызову медики в обоих случаях оказали ребенку первую медицинскую помощь и не госпитализировали его, порекомендовав родителям самостоятельно обратиться в больницу», – сообщается на сайте СУ СК по Чеченской Республике.

Отмечается, что ребенок жаловался на острую боль в позвоночнике. Мальчик скончался через несколько часов после второго приезда скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данному делу проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.