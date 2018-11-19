Участники конкурса «Лидеры России» начали тест по истории и русскому языку

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» приступили к выполнению теста общих знаний, который включает в себя задания по русскому языку, истории, географии и экономике, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Тест общих знаний является вторым элементом заочного этапа конкурса. Первый элемент – тест на вербальные и числовые способности, а также на абстрактное мышление прошел с 5 по 7 ноября.

«19 ноября с 8.00 по местному времени региона, от которого зарегистрирован участник, стал доступен тест общих знаний. В этом году тест общих знаний обновился: помимо заданий по географии, истории, культуре, экономике и праву, он включает еще и задания по русскому языку», – передает ТАСС сообщение организации.

Как уточнили организаторы, тестирование займет 40 минут, а пройти его можно будет в течение двух суток. «Чтобы исключить возможность найти ответ в интернете, мы сократили время на выполнение некоторых заданий с минуты до 20 секунд», – сообщил председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Организаторы напомнили, что последним элементом дистанционного отбора, как и год назад, станет тест на управленческий потенциал. «Это комплексный тест, который позволяет оценить деловые качества участника, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности. Он пройдет в начале декабря», – отмечается в сообщении пресс-службы.

В январе и феврале 2019 года во всех федеральных округах пройдут региональные полуфиналы конкурса. Финал, как ожидается, состоится в марте.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое – заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.