Избраны спикеры парламентов ДНР и ЛНР

Председателем парламента провозглашенной Донецкой народной республики нового созыва на заседании Народного совета избран Владимир Бидевка, Луганской народной республики – Денис Мирошниченко.

Председателем парламента ДНР первого созыва был Денис Пушилин, ныне избранный руководитель республики, его заместителем – Ольга Макеева (сохранила должность).

Бидевка в Народном совете ДНР первого созыва возглавлял комитет по конституционному законодательству и государственному строительству, передает РИА «Новости».

Мирошниченко занимал пост председателя Народного совета ЛНР прошлого созыва с декабря 2017 года.

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