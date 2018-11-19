Глава Apple стал реже брать в руки iPhone

Возглавляющий корпорацию Apple Тим Кук признался, что стал реже пользоваться iPhone, хотя раньше очень часто обращался к смартфону.

«Число случаев, когда я достаю свое устройство, уменьшается», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Axios.

Кук рассказал, что раньше часто пользовался iPhone для получения тех или иных сведений или проверки информации. Теперь он сократил количество приходящих уведомлений.

Как заявил Кук, корпорации должны помнить, что их продукция может приносить не только пользу, но и вред, передает НТВ.

Кук считает, что нужно ввести контроль над сбором и использованием персональных данных.

В сентябре Apple презентовала iPhone XS и iPhone XS Max.