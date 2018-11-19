Йеменские мятежники выразили готовность к перемирию с саудовской коалицией

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о приостановке ракетных ударов по Саудовской Аравии, ОАЭ и их союзникам в Йемене.

Также хуситы прекращают атаки беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Хуситы хотят «лишить» США, Саудовскую Аравию, ОАЭ и их союзников «любых оправданий продолжать агрессию или блокаду», передает РИА «Новости».

Хуситы «готовы заморозить и прекратить военные операции на всех фронтах и прийти к справедливому миру».