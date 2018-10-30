Помощника Трампа прозвали «президент Болтон»

Помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон консолидирует влияние в Белом доме и, преследуя собственные цели, разрушает механизм межведомственной координации принятия важных решений; за это его прозвали «президентом Болтоном», пишет The Wall Street Journal.

Источники WSJ в администрации президента США признались, что испытывают «крайнее раздражение по поводу консолидации Болтоном властных полномочий» на протяжении семи месяцев, которые он занимает должность помощника Трампа, передает ТАСС.

Собеседник издания – должностное лицо высокого ранга – заявил, что роль помощника президента США по национальной безопасности заключается в «продвижении повестки дня президента и в эффективной координации межведомственного процесса, но не в продвижении собственной повестки». По его словам, сейчас такой процесс координации сломан.

В публикации говорится, что способность помощника американского лидера оказывать влияние на формирование приоритетов Трампа снискала ему прозвище «президент Болтон». В статье говорится, что Болтон «очень опытен и умен», «ведет себя крайне осторожно», чтобы хозяин Белого дома не почувствовал с его стороны посягательство на первое место в иерархии власти в Соединенных Штатах.

В качестве примера газета приводит критику в адрес руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен по поводу мигрантов, скопившихся на границе с Мексикой. В результате, продолжает WSJ, активизировались утечки и публикации о желании Трампа уволить Келли и Нильсен.

Джон Болтон, юрист по образованию, с 2001-го по 2005 год занимал должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, в 2005-2006 годах был постпредом США при ООН. С 7 апреля занимает пост помощника Трампа.