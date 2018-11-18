Нетаньяху: Голаны навсегда останутся в руках Израиля

Голанские высоты всегда будут оставаться в руках Израиля, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выразив благодарность Вашингтону за голосование против осуждающей оккупацию Голан резолюции в комитете Генассамблеи ООН.

«Израиль навсегда останется на Голанских высотах. Голанские высоты всегда будут в наших руках», – приводит его слова ТАСС.

Нетаньяху сообщил, что американский посол Дэвид Фридман говорил о намерении США голосовать против традиционной резолюции, осуждающей Израиль за присутствие на Голанских высотах. «Это действительно произошло. Я хотел бы поблагодарить президента [США Дональда] Трампа за этот важный и справедливый голос, который полностью соответствует моей политике», – добавил он.

Напомним, 16 ноября комитет Генассамблеи ООН подавляющим большинством голосов принял очередную резолюцию против оккупации Израилем Голанских высот. Вашингтон впервые проголосовал против резолюции, прежде Соединенные Штаты воздерживались при голосовании по данному вопросу.

В Сирии ранее сообщали, что Россия предпринимает попытки возобновления переговоров по статусу Голанских высот.