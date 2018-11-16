Петросян выпил с адвокатом за развод

Юморист Евгений Петросян поднял бокал шампанского в компании со своим адвокатом Сергеем Жориным по случаю успешного завершения бракоразводного процесса с Еленой Степаненко.

«Конечно, это очень значительное событие для моей жизни. Все пришло к правильному завершению. И у Елены Григорьевны, я надеюсь, все будет хорошо, тоже все наладится», – сказал Петросян в видеообращении, опубликованном в Instagram Жорина.

73-летний юморист выразил благодарность своему адвокату и поклонникам, которые его поддерживали, а также не исключил начала «новой истории». «Какие наши годы!» – добавил Петросян.

16 ноября Хамовнический суд Москвы официально расторг брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Артисты были женаты 32 года. О причине расставания официально не сообщается, однако некоторые источники говорили о связи Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.