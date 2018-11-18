Стало известно, кто заменит Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря»

Джека Воробья в новой серии «Пиратов Карибского моря» может заменить новая главная героиня, сообщают СМИ.

По данным источников портала HNE.co, главным героем нового фильма может стать женщина-пират Рэдд, передает RT.

Претендентом на ее роль является Дейзи Ридли, которая известна по роли Рей в фильме «Звездные войны: пробуждение силы».

Ранее стало известно, что актер Джонни Депп не будет сниматься в новых частях фильма «Пираты Карибского моря».