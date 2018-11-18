При стрельбе в Лондоне пострадали три человека

В результате инцидента со стрельбой, произошедшего в северном районе Лондона, недалеко от железнодорожной станции, пострадали не менее трех человек, сообщил Скотленд-Ярд.

В полиции уточнили, что инцидент произошел в Энфилде после 18.00 по местному времени (21.00 мск), когда жители делали покупки перед Рождеством, передает РИА «Новости».

По сведениям Daily Mail, в результате инцидента госпитализированы три человека, причем у двух пострадавших выявлены огнестрельные ранения.

Место происшествия оцеплено полицией.