Иорданские парламентарии решили посетить Дамаск для встречи с Асадом

Парламентская делегация из Иордании намерена совершить визит в Дамаск и встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил иорданский депутат Кейс Зайадин.

Парламентарий сообщил, что в состав иорданской делегации вошли главы комитетов энергетики, свобод и транспорта, так что визит планируется не «формальный», а нацеленный на конкретные решения, передает РИА «Новости».

По словам иорданского депутата, начало визита, по предварительным данным, запланировано на воскресенье, он продлится от двух до четырех дней.

Зайадин подчеркнул, что цель поездки – восстановление взаимовыгодных двухсторонних отношений, а «в программе [визита иорданской делегации в Дамаск значится] встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, с премьер-министром и спикером парламента».

«Я думаю мы должны вернуть поток воды в его русло постепенно», – заявил депутат.

Напомним, в конце сентября возобновил работу главный пограничный переход на границе Сирии и Иордании, ранее захваченный боевиками. После этого глава МИД Иордании Айман Сафади рассказал о «серьезных переговорах» с Россией по Сирии.

При этом Иордания раскритиковала призывы ряда государств не помогать Сирии.