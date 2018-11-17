Тутберидзе рассказала о желании фигуристки Загитовой бросить спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова летом прошлого года собиралась бросить фигурное катание, сообщила ее тренер Этери Тутберидзе.

«Она у нас убежала в коньках на поле, мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой», – приводит Sports.ru слова тренера.

Тутберидзе также рассказала о том, что ей нравится в тренерской работе. «Нравится, когда я говорю девчонкам: «Вот ты поработаешь и получишь это, это и это». А когда они к этому приходят, я спрашиваю: «Обманула?» Они говорят: «Нет», – сказала она.

Говоря о нелюбимых вещах в спорте, тренер призналась, что не выносит неряшливого вида, в том числе спортивного, спортивную одежду и режим.

Накануне Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе в одиночном катании на этапе Гран-при в Москве.