Стало известно о готовности Китая перейти к тактике упреждающих ударов

Прежде Народно-освободительная армия Китая готовилась в первую очередь к оборонительной войне, однако с ростом военных технологий и расширением сферы влияния китайские генералы меняют приоритеты и начинают полагаться на стратегию «упреждающего планирования», подразумевающую нанесение «неожиданного удара», пишет South China Morning Post.

НОАК выходит за рамки привычной для себя стратегии, основанной на самообороне, чтобы стремительное развитие средств ведения войны не смогло застать страну врасплох, передает ИноТВ текст статьи издания.

Китайские власти подчеркивают необходимость повышения боеготовности армии и уровня стратегического планирования, чтобы предвидеть наземный конфликт и контролировать его ход. Другими значимыми аспектами новой стратегии Китая становится необходимость обеспечения более тесного сотрудничества сухопутных и военно-воздушных сил Китая, а также развития кибервооружения.

«Во время будущих столкновений сухопутным войскам, возможно, придется сражаться на островах или высоко в горах, что требует улучшения уровня сотрудничества с другими видами вооруженных сил», – приводит издание мнение военного эксперта Суна Чжунпина.

В статье отмечается, что призывы к модернизации народно-освободительной армии стали звучать все чаще с расширением сферы интересов Китая и в связи с ростом напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. «Неизбежным» в Пекине стали считать использование беспилотных летательных аппаратов для получения информации с мест сражений в реальном времени.

Особое внимание Китай отводит стратегии «упреждающего планирования». Такая тактика, считают в китайской армии, позволит нанести неожиданный удар по противники и приведет к победе.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявлял, что если Пекин откажется «серьезно изменить» свою политику в экономической и военной сферах ради нормализации отношений с Вашингтоном, Соединенные Штаты готовы к холодной войне с Китаем.