Пентагон передал конгрессу США доклад с оценкой участия Анкары в программе F-35

Министерство обороны США передало в конгресс доклад, в котором содержится оценка участия Турции в программе разработки истребителей F-35, по которой Анкара планирует закупить не менее 100 самолетов, сообщают турецкие СМИ.

Представитель министерства обороны США Майк Эндрюс заявил, что ведомство «представило предусмотренный законом о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) доклад министра обороны о F-35 в конгресс для того, чтобы они приняли решение о дальнейших шагах», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

Он добавил, на следующей неделе Пентагон может предоставить «новую секретную информацию» по поводу доклада.

Турция намерена приобрести не менее 100 F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

В представленном Пентагоном докладе содержится оценка участия Турции в данной программе, а также оценка рисков, которые может представлять закупка Анкарой российских комплексов С-400.

Ранее госдеп США предупредил Турцию о вероятных санкциях из-за поставки С-400. Вашингтон осуждает действия Анкары, считая предотвращение закупки зенитных ракетных систем у России одной из своих приоритетных задач.

В качестве одной из мер США угрожают отказаться поставлять турецкой стороне свои истребители-бомбардировщики F-35. Турция называла подобные требования шантажом.