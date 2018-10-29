К 25-летию конституции России предложено провести амнистию

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) предложили провести амнистию для тех, кто загладил причиненный их преступлениями вред; мероприятие предлагается приурочить ко Дню конституции страны, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

Федотов напомнил, что по случаю 20-летия конституции России уже проводилась амнистия, и заметил, что 25-летие основного закона, которое пройдет в 2018 году, – не менее достойный повод, передает РИА «Новости».

«Тем более что наш член совета Андрей Владимирович Бабушкин предлагает не просто амнистию, а амнистию с очень интересной конструкцией – в отношении лиц, загладивших вред, нанесенный их преступлением», – заявил глава СПЧ.

«Есть такая формула в нашем законодательстве, и он хочет этой формуле придать определенность. Идея красивая», – сказал Федотов.

В 2013 году в России амнистию приурочили к 20-летию конституции страны.