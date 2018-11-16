Опубликованы результаты опроса украинцев об отношении к автокефалии

Создание так называемой автокефальной церкви на Украине поддерживают 52,8% граждан страны, об этом говорят данные опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова.

«Создание автокефальной поместной церкви в Украине поддерживают 52,8%, не поддерживают 19,1%, не определились 8,5%, не интересуются этой проблематикой 19,6%», – говорится в результатах опроса, представленного социологом Сергеем Штепой и политическим экспертом Ростиславом Балабаном, передает УНИАН.

Опрос проводился с 27 по 4 октября методом личного интервью. Были опрошены граждане страны от 18 лет, всего в исследовании участвовало 1800 респондентов из всех регионов Украины.

Ранее соцопрос показал, что почти 80% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.