Певица Ваенга госпитализирована

Российская певица Елена Ваенга рассказала о своей госпитализации подписчикам в соцсетях. Она отметила, что от песен ей становится легче.

«Ночью написал Валера, спросил чем помочь, что привезти, что сделать. Попросила приехать поиграть мне. Я не думала, что так бывает. Я запела. Плакала и пела, становилось странно легче», – сообщила 41-летняя певица в Instagram.

Судя по видео, у певицы проблемы с правой рукой (она перебинтована), и ей ставят систему. Причины госпитализации Ваенга не раскрывает.

Ранее певица опубликовала ролик, где она поет песню под гитару в больничной палате, а ее мама и сын танцуют.

В феврале 2018 певица уже оказывалась в больнице.