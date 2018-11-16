Путин поставил правительству задачу по улучшению лекарственного обеспечения

Президент России Владимир Путин поставил правительству задачу поднять уровень обеспечения лекарственными средствами всей страны.

«Необходимо поднять на новый, более высокий уровень всю систему обеспечения лекарственными средствами. Разумеется, жду от правительства конкретных и четких предложений и мер на этот счет», – сказал Путин на совещании соответствующем совещании, передает РИА «Новости».

Ранее глава государства на том же мероприятии заявлял, что на лекарства в России каждый год тратятся 380 млрд рублей.

Ранее врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко просил включить регион в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей.