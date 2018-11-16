Гендиректор расстрелял подчиненного после вопроса о зарплате

Генеральный директор калининградской фирмы по выпуску металлоизделий несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в своего подчиненного после того, как он задал вопрос о выплате заработной платы.

Информация об инциденте поступила в полицию накануне утром.

«На место прибыли сотрудники Росгвардии и оперативники уголовного розыска, которые обнаружили 47-летнего жителя Правдинского района с ранениями туловища и головы. Потерпевший был немедленно госпитализирован», – сообщает издание «Новый Калининград» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Полицейские задержали стрелявшего 45-летнего предпринимателя, который оказался ранее судимым. Он признался, что конфликт с работником возник из-за долгов по зарплате; помимо директора был задержан его знакомый, принимавший участие в конфликте.

По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье «Хулиганство», мужчине грозит до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что москвич застрелил соседа после двух лет скандалов.