Путин назвал главный вопрос в лекарственном обеспечении

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16 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 17:22  |  vz.ru
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Повлияет ли скандал между Сечиным и независимыми АЗС на цену бензина

Заморозка цен на бензин привела к схватка Сечина с независимыми АЗС Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
Между независимыми АЗС и нефтяниками разгорелся настоящий скандал. Первые обвиняют вторых в создании искусственного дефицита и росте цен в ряде регионов. В ответ глава «Роснефти» нашел признаки монополизма у независимых АЗС. Для кого и с какой целью устроили этот спектакль игроки топливного рынка?  Подробности...
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Православный раскол довел Порошенко до истерики

Порошенко выпрашивал у Фанара «единую независимую церковь», но получает явно не тоФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
Глава киевской светской власти Петр Порошенко сорвался на крик, когда говорил с митрополитом Онуфрием, главой единственной признанной церкви Украины – УПЦ МП. Непочтительное поведение президента понятно: православные явно не идут у него на поводу. Но и с устроителями «украинской автокефалии» из стамбульского района Фанар у Порошенко не все гладко. Что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви»? Подробности...
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Россия дозрела до сексуального просвещения в школах

То, что идея секс-просвета в школах непопулярна в России, – мифФото: Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 40% граждан РФ считают сексуальное просвещение детей за школьной партой «скорее необходимой», а 24% – «определенно необходимой» мерой. Категорически против этого выступают только 12%, еще 15% такую идею «скорее не поддерживают». Как нужно понимать эти цифры? Означают ли они, что наше общество готово пойти по пути Западной Европы? А если да, как далеко мы способны зайти? Подробности...
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Нужно ли России перекрывать Украине Азовское море

Украинские власти просто используют неопределенный статус Крыма и Керченского пролива в международных отношениях, чтобы устраивать провокации в Азовском мореФото: navy.mil.gov.ua
Россия может принять меры для защиты интересов своих мореплавателей в Азовском море, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередной виток кризиса в российско-украинских отношениях. Российские сенаторы пошли дальше и пригрозили перекрыть Азовское море для украинских судов. Стоит ли Москве идти на столь резкий шаг? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
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России необходимо производство, а не налоги для богатых

Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
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Бей по Трампу каждой строкой

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вспомните, с каким «энтузиазмом» советским старшеклассникам приходилось готовить «политинформации». Необходимо распахнуть любой свежий номер The New York Times. И в одно мгновение вы найдёте там всё, что потеряли. Подробности...
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          Путин назвал главный вопрос в лекарственном обеспечении

          16 ноября 2018, 16:12

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения лекарствами россиян в полном объеме.

          «Дело не в распределении полномочий, дело совершенно не в этом, главное, чтобы люди, независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь», – сказал президент в ходе совещания по проблемам обеспечения лекарствами населения, передает РИА «Новости».

          Глава государства напомнил, что на лекарства в России из бюджета каждый год выделяются 380 млрд рублей.

          «Нам нужно четко, ясно понимать, насколько рационально они используются, позволяют ли эти траты снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препараты», – сказал Путин.

          Президент отметил, что к дискуссии о лекарственном обеспечении нужно привлекать глав регионов.

          «Это важно, так как именно субъекты федерации несут основную нагрузку ответственности по лекарственному обеспечению граждан», – добавил Путин.

          Президент также осмотрел новое предприятие отечественного производителя биотехнологических препаратов «Герофарм».

          На встрече с главой государства гендиректор компании Петр Родионов сказал, что новый завод позволит производить все известные субстанции инсулина.

          На вопрос Путина о происхождении оборудования завода Родионов пояснил, что на предприятии в Пушкинском районе Санкт-Петербурга установлена иностранная техника. Он отметил, что технологии производства препаратов используются отечественные.

          «Герофарм» планирует полностью обеспечивать отечественный рынок и экспортировать продукцию в Европу, Латинскую Америку и Азию.

          «Герофарм» является крупнейшим производителем инсулинов, компания выпускает 25% отечественных генно-инженерных инсулинов человека. Все стадии производства осуществляются в России.

          Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко просил включить регион в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей.

          С такой просьбой Кожемяко обратился к главе российского правительства Дмитрию Медведеву на встрече во Владивостоке.

          «Хотелось бы попросить вас, чтобы Приморье с учетом большой потребности, важности этого, большого количества детей было включено в этот пилотный проект по обеспечению бесплатными лекарствами детей», – сказал Кожемяко премьер-министру.


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