Путин назвал главный вопрос в лекарственном обеспечении

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения лекарствами россиян в полном объеме.

«Дело не в распределении полномочий, дело совершенно не в этом, главное, чтобы люди, независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь», – сказал президент в ходе совещания по проблемам обеспечения лекарствами населения, передает РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что на лекарства в России из бюджета каждый год выделяются 380 млрд рублей.

«Нам нужно четко, ясно понимать, насколько рационально они используются, позволяют ли эти траты снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препараты», – сказал Путин.

Президент отметил, что к дискуссии о лекарственном обеспечении нужно привлекать глав регионов.

«Это важно, так как именно субъекты федерации несут основную нагрузку ответственности по лекарственному обеспечению граждан», – добавил Путин.

Президент также осмотрел новое предприятие отечественного производителя биотехнологических препаратов «Герофарм».

На встрече с главой государства гендиректор компании Петр Родионов сказал, что новый завод позволит производить все известные субстанции инсулина.

На вопрос Путина о происхождении оборудования завода Родионов пояснил, что на предприятии в Пушкинском районе Санкт-Петербурга установлена иностранная техника. Он отметил, что технологии производства препаратов используются отечественные.

«Герофарм» планирует полностью обеспечивать отечественный рынок и экспортировать продукцию в Европу, Латинскую Америку и Азию.

«Герофарм» является крупнейшим производителем инсулинов, компания выпускает 25% отечественных генно-инженерных инсулинов человека. Все стадии производства осуществляются в России.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко просил включить регион в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей.

С такой просьбой Кожемяко обратился к главе российского правительства Дмитрию Медведеву на встрече во Владивостоке.

«Хотелось бы попросить вас, чтобы Приморье с учетом большой потребности, важности этого, большого количества детей было включено в этот пилотный проект по обеспечению бесплатными лекарствами детей», – сказал Кожемяко премьер-министру.