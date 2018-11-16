Салат «Оливье» на Украине за год подорожал на треть

Продукты, необходимые для салата «Оливье», на Украине подорожали почти на треть, сообщил глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«За два месяца до новогодних праздников приготовление почти трех килограммов салата «Оливье» обойдется в 166,2 гривен (около шести долларов). За год салат «Оливье» подорожал на 36 гривен или почти на 28%», – написал Дорошенко в Facebook.

Он отметил, что для расчета использовал данные государственной службы статистики и цены на киевском рынке «Днепр».

Рецепт «Оливье» он взял «самый доступный»: картофель, морковь, вареная колбаса, яйца, соленые огурцы, консервированный зеленый горошек и майонез.

В октябре Алексей Дорошенко подсчитал, что стоимость ингредиентов постного борща с начала 2018 года выросла почти на 50%. Ранее на Украина подорожала хлебная корзина на 7-8%.