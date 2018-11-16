В ЕС прокомментировали сообщения о лагерях для юных нацистов на Украине

Представители Евросоюза, комментируя сообщения СМИ о существовании на Украине лагерей, в которых детей обучают члены праворадикальных групп, призвали Киев соблюдать международные обязательства в отношении защиты детей и бороться с разжиганием ненависти.

«Мы видели сообщения, на которые вы ссылаетесь. Украина столкнулась с известными проблемами безопасности с 2014 года. В то же время Украина должна обеспечить соблюдение своих существующих международных обязательств в отношении защиты детей, а также бороться с разжиганием ненависти», – заявил РИА «Новости» чиновник в структурах ЕС.

По его словам, «министерство молодежи и спорта Украины вчера опубликовало комментарий, уточняющий, что лагерь, фигурирующий в сообщении, не получал государственной поддержки».

«В то же время мы ожидаем, что украинские власти осудят подобные действия, предотвратят их в будущем и примут меры в отношении доказанных случаев», – отметил чиновник.

Ранее телеканал Euronews показал, как в летнем детском лагере в Тернопольской области детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают стрелять из автомата Калашникова. При этом «наставник» из молодежной организации ультраправой радикально-националистической партии «Свобода» говорит детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР. Примечательно, что детские лагеря праворадикальных групп финансируются министерством молодежи и спорта Украины, отмечает телеканал.

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал газете ВЗГЛЯД реакцию западной прессы на лагеря юных нацистов на Украине.