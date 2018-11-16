Песков прокомментировал запуск Московского механизма ОБСЕ в Чечне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает о запуске Московского механизма ОБСЕ для расследования сообщений о нарушении прав человека в Чечне.

«Я, к своему стыду, вообще не в курсе этой темы, я даже не слышал», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему Кремль проигнорировал миссию ОБСЕ.

Песков отметил, что попросит коллег предоставить информацию по этому вопросу, передает РИА «Новости».

Московский механизм предполагает создание миссий экспертов или докладчиков для работы с положением в сфере прав человека в определенной стране. Эксперты и докладчики не могут быть назначенцами, гражданами или резидентами соответствующей страны или государств-инициаторов миссии.

Весной прошлого года в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о якобы массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эти сообщения. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.