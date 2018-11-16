Утерянный мультфильм Уолта Диснея найден в Японии

Коллекционер Ясуши Ватанабэ из японской префектуры Осака обнаружил утерянный, как считалось, мультфильм Уолта Диснея Neck’n’Neck о кролике Освальде.

Ватанабэ, сам того не подозревая, с детства хранил у себя редкий мультфильм. Значимость своего экспоната он осознал лишь после прочтения книги «Удачливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея», пишет газета The Asahi Shimbun.

После этого японец связался с автором книги, аниматором Дэйвом Боссертом, который подтвердил, что найденный у Ватанабэ мультфильм – один из семи утерянных фрагментов картины знаменитого мультипликатора.

«Поскольку я давний фанат Уолта Диснея, я счастлив, что смог сыграть свою роль», – рассказал Ватанабэ, передает телеканал «360».

Уолт Дисней придумал кролика Освальда в 1927 году. После того, как мультипликатор потерял на него права, он создал знаменитый образ Микки Мауса. В 2006 году The Walt Disney Company выкупила права на Освальда у Universal Pictures.