Российская молодежная сборная по хоккею выиграла суперсерию в Канаде

Молодежная сборная России по хоккею победила в суперсерии против юниорских лиг Канады.

«Молодежная сборная России в четвертый раз в истории выиграла CIBC Canada Russia Series (4:2)», – говорится в сообщении в Молодежной хоккейной лиги Twitter.

Всего хоккеисты провели шесть матчей против трех юниорских лиг Канады. В последнем матче российские хоккеисты обыграли канадцев со счетом 3:2.