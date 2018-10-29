Названы вероятные причины взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы

Причиной взрыва в жилом доме на улице Нагорной на юго-западе Москвы мог стать самогонный аппарат или вещество для приготовления наркотических смесей, сообщили источники в правоохранительных органах.

По одной из версий, причиной взрыва мог стать самогонный аппарат. Источник в правоохранительных органах уточнил, что в момент ЧП в квартире находились мать с сыном, которые употребляли спиртные напитки, сообщает РИА «ФАН».

В то же время другой источник сообщил, что взрыв произошел во время приготовления наркотической смеси. Как отмечает ТАСС, ранее хозяин квартиры уже был судим за распространение наркотиков.

При этом изначально сообщалось, что причиной произошедшего стало неосторожное обращение с органическим растворителем.

Инцидент произошел вечером 15 ноября в доме на улице Нагорной. В результате взрыва окна квартиры на пятом этаже оказались выбиты, одна из стен квартиры обвалилась. Пострадали три человека. Хозяин квартиры и его мать госпитализированы, а пострадавшей соседке медицинская помощь оказана на месте.

Девушка, которая живет в соседней квартире, рассказала, что услышала громкий хлопок. Затем затряслись стены, и межкомнатная стена рухнула. Она добавила, что в этот момент находилась в другой комнате, поэтому отделалась только сильным испугом. В настоящее время девушка временно переехала к друзьям, сообщает телеканал «360».