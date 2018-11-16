В Пхеньяне определили судьбу подаренных Сеулом мандаринов

Власти КНДР приняли решение о том, что следует сделать с 200 тоннами мандаринов, полученных в подарок от Южной Кореи.

Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что Пхеньян решил раздать более 200 тонн мандаринов, полученных в подарок от Южной Кореи, школьникам и трудящимся Пхеньяна, передает ТАСС.

При этом председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил письмо с выражением благодарности южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину за крупный продовольственный груз для жителей Северной Кореи.

Напомним, в минувшее воскресенье Южная Корея отправила в КНДР самолет с мандаринами.