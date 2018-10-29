Госдеп напомнил КНДР о взаимных обещаниях

После сообщений об испытании в КНДР нового оружия Госдепартамент Соединенных Штатов обнародовал заявление, выразив уверенность в том, что лидеры Северной Кореи и США будут привержены своим обещаниям.

В заявлении Госдепартамент выражает уверенность, что обещания, данные президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном будут исполнены, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил полигон Академии оборонных наук, где лично проинспектировал испытания ультрасовременной системы тактического оружия, разработка которой велась на протяжении последних семи лет.