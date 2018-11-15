Российские фигуристки завоевали золото и серебро на турнире в Инсбруке

Российские фигуристки-одиночницы Анна Тарусина и Серафима Саханович заняли первые два места на пьедестале почета в австрийском Инсбруке, победив на турнире серии «Челленджер» – «Альпен Трофи».

Тарусина, ставшая лучшей в короткой программе, за произвольный прокат получила 131,28 баллов, что стало самым высоким результатом среди всех участниц, а в сумме набрала 198,76 баллов, передает РИА «Новости».

Второе место заняла другая россиянка Серафима Саханович (174,36). Тройку призеров замкнула австралийка Брукли Хан (165,40).

Напомним, в конце октября российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева заняли первое и третье места на втором в сезоне этапе Гран-при в Лавале (Канада).