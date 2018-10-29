Экс-советник Путина предрек России «трагические процессы»

Россия не избежит процессов, которые естественны для всех многонациональных империй, заявил российский экономист, сотрудник Института Катона (США) и бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

Он назвал первым этапом распада 1917-1918 годы. «Затем произошла частичная реконкиста, реоккупация некоторых территорий, хотя и не в полном составе. Второй этап имперского распада имел место в начале 1990-х годов. Затем вновь была произведена частичная реконкиста», – приводит его слова «Главред».

По его словам, третий этап распада неизбежен. Илларионов считает, что во время третьего этапа «российские войска уйдут с оккупированных территорий в соседних государствах». По его мнению, произойдет и отделение ряда «нерусских этнических территорий от нынешней Российской Федерации».

«Такого рода процессы часто сопровождаются трагедиями и кровью. Но остановить тектонические силы мировой истории невозможно», – заявил он.

Илларионов считает, что распад России «уменьшит военное давление на Украину» в независимости от того, кто будет находиться во главе Российской Федерации.

«С другой стороны, если во главе России будет находиться ответственное правительство, то не исключено, что демократическая Украина окажет помощь российским властям для того, чтобы процесс роспуска империи происходил менее болезненным способом и для России, и для новых образующихся государств, и для их соседей, включая Украину», – заявил Илларионов.

Илларионов был советником Путина с 2000 по 2005 годы.

В июле депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс заявил, что Россию нужно «раздробить на несколько частей».