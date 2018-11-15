Галкин рассказал, как менялась пенсия Пугачевой

В программе «GazLive» шоумен Максим Галкин рассказал Василию Вакуленко (Басте) о размере пенсии своей жены Аллы Пугачевой.

По словам Галкина, пенсия его супруги при выходе на пенсию составляла 2 тыс. рублей, что ее испугало, пишет «Московский комсомолец».

Артист отметил, что певец Валерий Леонтьев 10 лет назад начал получать пенсию размером в 10 тыс. рублей только по причине того, что оформил ее как «балетную».

Сейчас, по словам Галкина, супруга стала получать 10 тыс. 700 рублей. Он заявил, что семья при этом трудностей не испытывает. В связи с этим Пугачева отклонила предложение Пенсионного фонда по оформлению материнского капитала.