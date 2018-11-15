В Киеве заявили о задержании снайпера с Майдана

По делу о расстрелах участников активистов на «евромайдане» в центре Киева зимой 2014 года задержан и арестован снайпер, который был уволен из правоохранительных органов в 2015 году, сообщил источник, близкий к расследованию.

По его словам, это снайпер спецподразделения «Омега», его арестовали 3 ноября, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее в деле о стрельбе во на «евромайдане» появились данные о грузинских снайперов, с которыми работал американский инструктор. Были также представлены доказательства присутствия наемников из Грузии на «евромайдане».

Следствие по делу до сих пор не завершено, при этом следователи не могут завершить необходимые действия из-за того, что киевские власти не переносят временный мемориал погибшим.