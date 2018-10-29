Чиновница из Новочебоксар присвоила себе два чина и 39 премий

Следственный комитет по Чувашской республике обвинил руководителя финансового отдела горадминистрации в превышении должностных полномочий. Женщина незаконно выписывала себе премии и присваивала чины.

«С января 2012-го по апрель 2016 года чиновница незаконно, без соответствующих решений главы городской администрации, издала 39 приказов о своем премировании на общую сумму свыше 108 тыс. рублей, а затем распоряжалась этими денежными средствами по своему усмотрению. В ноябре 2012-го и июне 2013 года она, также превышая свои должностные обязанности, лично издала приказы о присвоении себе классных чинов советника муниципальной службы вначале 2-го, а потом 1-го класса», – сообщает пресс-служба ведомства.

Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), женщина заплатит штраф в размере 40 тыс. рублей.