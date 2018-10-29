В Кемеровской области детскую площадку собрали на несколько минут ради фото

Жительница Тисульского района Кемеровской области во дворе своего дома сняла на видео, как рабочие разбирают собранную несколько минут назад детскую площадку.

Судя по ролику, опубликованному в группе Типичный Междуреченск [ТМ] одной из местных жительниц, рабочие установили во дворе по улице Октябрьской детскую площадку – скамейки, качели, заборы. После этого из грузовой машины вышла женщина, сфотографировала площадку, затем рабочие демонтировали объект и уехали.

Местные жители несколько лет добиваются, чтобы на этом месте установили детскую площадку, но результата пока нет, сообщается в комментариях к видео.

Местное издание Sity-N отмечает, что таким образом местные власти реализую программу «Комфортная среда» без лишних затрат.

«Я ржу ребята, вы просто на 5 работаете!», – заявила автор видео.

В местной администрации, между тем, сообщили, что строители якобы проводили эксперимент, желая выяснить, как будет смотреться новый объект именно в этом месте, пишет РЕН.ТВ. Вместо детской площадки во дворе должен появится сквер им. Пушкина.

Ранее сообщалось, что детскую площадку в Омске затянули колючей проволокой.