В ЕС задумались о создании «прорывных оборонных технологий»

Европарламентарии предложили добавить новый пункт о финансировании «прорывных оборонных технологий» в документ о регулировании Европейского оборонного фонда.

Ранее Еврокомиссия вносила предложение об увеличении инвестиций в сфере безопасности с 2021 по 2027 годы и создании Европейского оборонного фонда. Для вхождения в четверку крупнейших инвесторов в сфере оборонных исследований и технологий Европе потребуются инвестиции из общего фонда (он составляет 13 млрд евро – прим. ВЗГЛЯД).

«Фонд должен поддерживать разработку и оценку прорывных оборонных технологий, которые могут радикально изменить концепции и порядок ведения оборонных дел. Потенциал, позволяющий изменить правила игры, должен обеспечиваться через инновационную систему, которая включала бы академические круги, предприятия и правительственные учреждения, в соответствии с приоритетами оборонного потенциала, согласованными государствами-членами», – сообщается в тексте поправки комитета по иностранным делам Европарламента.

Разработчики инициативы уверены, что это позволит ЕС защищать как своих граждан, так и содействовать безопасности и прогрессу во всем мире. По их словам, Евросоюз сможет «развивать возможности и концепции», которые будут основаны на их технологическом превосходстве, пишет РИА «Новости».