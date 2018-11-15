МИД указал на несоответствие западного образа России реальности

На Западе о России пытаются создать представление, которое очень далеко от реальности, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Он заметил, что на межгосударственном уровне отсутствует нормальная коммуникация, а в западном общественном мнении «насаждается нарратив относительно России, который не имеет ничего общего ни с реальными целями России в сфере глобальной и международной безопасности», передает РИА «Новости».

«Попытки на профессиональном и политологическом уровне восстановить нормальный диалог, лишенный политизации, стоят дорогого», – сказал Грушко.

Он также добавил, что «Россия заинтересована в едином, сильном Евросоюзе», который будет самостоятелен в выборе внешнеполитической линии.

По словам Грушко, России и Евросоюзу нужна жизнеспособная стратегия сотрудничества.

«Чем дольше будет продолжаться стагнация в наших отношениях, тем сложнее нам будет вернуться на путь сотрудничества. Для того, чтобы идти вперед, а не откатываться назад, России и Европейскому союзу требуется жизнеспособная стратегия сотрудничества, которая учитывала бы нашу ответственность за будущее нашего общего европейского дома», – сказал Грушко.

По его словам, отсутствие сотрудничества не выгодно ни России, ни ЕС, и отметил, что потери в экономике по этой причине уже составили больше 100 млрд евро.

«Потенциал нашего сотрудничества поистине огромен, а его реализация в полной мере отвечает интересам обеих сторон и интересам самой Европы», – заявил он.

По словам Грушко, взаимные потери касаются не только сферы экономики, но и всех других областей потенциального взаимодействия.

«В том числе это связано и с неспособностью дать адекватный ответ на стоящие перед нами общие вызовы и угрозы», – добавил дипломат.

На прошлой неделе британские политологи объяснили, почему Запад ненавидит Россию.