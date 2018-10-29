Генпрокуратура завершила проверку условий содержания Цеповяза

Осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза безосновательно перевели на облегченные условия пребывания в 2016 году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По прибытии в колонию Цеповяз был формально признан лицом, склонным к организации и провокации групповых эксцессов, сообщил Куренной на интернет-канале «Эфир» Генпрокуратуры, передает ТАСС.

«Он являлся одним из лидеров уголовного преступного сообщества. И несмотря на это, он почему-то в июле 2016 года был переведен на облегченные условия пребывания в исправительном учреждении, безосновательно», – сказал он.

Куренной сообщил, что Цеповяза должны были поставить на профилактический учет в колонии, но этого не было сделано.

По его словам, в ИК-3 в Амурской области действует особый режим, там содержатся осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также он рассказал, что прокуроры установили человека, который передавал Цеповязу деликатесы.

«Этот гражданин с достаточной степенью регулярности, от одного до трех раз в месяц, передавал продукты, закупал, привозил в колонию и там передавал через специальное окошко», – сказал он.

Ежемесячно в среднем 30-60 тыс. рублей тратилось на покупку конфет, разных колбас, дорогостоящих сыров, салатов, красной икры, сигарет, сырого мяса красной рыбы, одежды и предметов бытовой химии, а также сотовых телефонов.

Он уточнил, что сырое мясо проносить в колонию не разрешается из-за запрета на самостоятельное приготовление заключенными еды на территории колонии.

Сумки с продуктами весили более 30 кг, хотя максимальный разрешенный вес одной посылки составляет 20 кг.

В прокуратуре выяснили, что Цеповяз работал в колонии пасечником. Фотография, на которой он жарит шашлыки, сделано именно в помещении с пасекой. При этом, по закону, сотрудники колонии должны сопровождать заключенного от камеры до пасеки.

«Наша проверка показала, что Цеповяз эти условия не соблюдал, администрация колонии, соответственно, позволяла ему это делать. То есть, я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время он мог там перемещаться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки», – сказал Куренной.

Он также отметил, что проверка продолжается. А подлинность фото может определить только специальная экспертиза.

В понедельник председатель ОНК Амурской области Наталья Охотникова сообщала, что Цеповяз жил в бараке улучшенного стандарта во время работы на пасеке. В генпрокуратуре сообщали, что он незаконно пригласил других заключенных на пасеку, где и состоялся «банкет».

Ранее Цеповяз заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.

Напомним, на прошлой неделе следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографий. На снимках Цеповяз ест икру, крабов и пользуется мобильным телефоном.