В Instagram ошиблись по поводу аккаунта Кадырова

Аккаунт главы Чечни в Instargam разблокировали по ошибке, поэтому сразу снова заблокировали, сообщил официальный представитель соцсети.

«Эта учетная запись была ошибочно восстановлена и теперь удалена», – сказал пресс-секретарь Instagram в интервью изданию BuzzFeed.

Напомним, в среду заблокированный в декабре 2017 года официальный аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram был восстановлен. Глава Чечни успел сделать публикацию, но утром в четверг аккаунт вновь оказался недоступен.

Напомним, 23 декабря 2017 года Instagram и Facebook заблокировали аккаунты Кадырова. Это произошло через три дня после того, как США внесли главу Чечни в «список Магнитского».