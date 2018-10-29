Массовые убийства в школах США объяснили сериалами про зомби

Взгляд
15 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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США и Украина используют газ для государственного терроризма

Европейским странам стало кристально ясно, что нужно строить прямые газопроводы из России, минуя Украину.Фото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Министр энергетики США Перри выступил с рядом жестких заявлений в адрес энергетического сектора экономики России, призывая европейцев отказаться от выгодного для них сотрудничества c нашей страной. Сделал он это, что примечательно, в Венгрии, которая активно развивает взаимодействие с РФ в этой сфере. Стоит ли России опасаться того, что ее партнеры не выдержат и поддадутся давлению американцев? Подробности...
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Русские, американцы, китайцы и немцы померились самооценкой

Влияние стран на мировые дела измеряется в том числе и через влияние их руководителейФото: Francois Mori/Reuters
Споры о том, какие из стран становятся более влиятельными, а кто теряет позиции, являются излюбленной забавой аналитиков и журналистов. Рост влияния России за последние годы ставится под сомнение противниками Путина, хотя и подтверждается не только фактами, но и мнением большинства мировых лидеров. Теперь есть и результаты опросов общественного мнения, согласно которым так считают обычные люди не только в России, но и за рубежом. Подробности...
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Полет «Бурана» стал последним триумфом советского космоса

Космический корабль «Буран» сел на аэродром с высочайшей точностью и полностью автоматическиФото: Кузьмин Валентин, Пушкарев Альберт/Фотохроника ТАСС
Тридцать лет назад, 15 ноября 1988 года, советская космическая отрасль пропела свою лебединую песню. Полет орбитального корабля «Буран», который впервые в мире автоматически вернулся из космоса самолетным способом, является высочайшим достижением технологий СССР. Как именно советским инженерам удалось добиться такого успеха? Подробности...
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Как итальянские «друзья Путина» взбунтовались против евробюрократов

«Сборная» итальянского правительства готова выдержать «пенальти» ЕвросоюзаФото: Alberto Lingria/Xinhua/Global Look Press
«Итальянцы увидели истинное лицо Европы», – заявил газете ВЗГЛЯД Джанлука Савоини, бывший советник вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Давление бюрократов из Еврокомиссии на новое популистское правительство Италии грозит кризисом, по сравнению с которым греческий коллапс покажется ерундой. Чем Брюссель объясняет свое намерение оштрафовать Италию и какой может быть истинная причина?  Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как власть и интеллигенция играют с идеей совращения

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
В стране, история которой последние сто лет – пятьдесят оттенков красного, выстраивать консервативные позиции – значит отпускать свою политическую чувственность на произвол – собственного усмотрения, страстей, влечений. Подробности...

Кто гонит русских из Германии на родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нарушение конституции и прочих законов страны со стороны меркелевской администрации гораздо больше бесит граждан, нежели присутствие самих иностранцев. И именно поэтому пропаганда пытается придумать немцам новый расизм. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Кого и как выбирали в Донецкой народной республике

Андрей Бабицкий, журналист
Наказать участвовавших в выборах в ДНР обещал Петр Порошенко, распространялась информация, что тех, кто опустит бюллетени в урну, не только лишат всех социальных выплат, но и будут арестовывать при пересечении границы. А в том, что списки избирателей окажутся на Украине, мало кто сомневается. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Массовые убийства в школах США объяснили сериалами про зомби

             15 ноября 2018, 11:29
          Фото: Ходячие мертвецы (телесериал), AMC
          Текст: Алина Назарова

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          Губернатор Кентукки, республиканец Мэтт Бевин заявил, что одной из первопричин массовых расстрелов в США являются телевизионные шоу о зомби.

          «Серьезно, какая тема чаще всего поднимается кабельными телеканалами? О чем все телевизионные шоу? О зомби», – заявил губернатор, пишет The Washington Post.

          По словам Бевина, массовые расстрелы в США указывают на глубокие культурные проблемы. Особенно они становятся очевидны в обществе, которое ежедневно потребляет информацию о насилии через средства массовой информации, считает политик. По его мнению, привязывание шоу о зомби к насилию с оружием может восприниматься как «банальное и упрощенное».

          «Это капли, капающие на психику молодых людей, воспитывающихся в обществе, которое все чаще говорит, что это нормально и хорошо. В конце концов, некоторые из этих молодых умов не справляются», – заявил губернатор.

          Ранее Бевин обвинил в инцидентах с массовыми убийствами в США доступ детей к смартфонам, видеоиграм и психотропным препаратам.


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