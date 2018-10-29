Массовые убийства в школах США объяснили сериалами про зомби

Губернатор Кентукки, республиканец Мэтт Бевин заявил, что одной из первопричин массовых расстрелов в США являются телевизионные шоу о зомби.

«Серьезно, какая тема чаще всего поднимается кабельными телеканалами? О чем все телевизионные шоу? О зомби», – заявил губернатор, пишет The Washington Post.

По словам Бевина, массовые расстрелы в США указывают на глубокие культурные проблемы. Особенно они становятся очевидны в обществе, которое ежедневно потребляет информацию о насилии через средства массовой информации, считает политик. По его мнению, привязывание шоу о зомби к насилию с оружием может восприниматься как «банальное и упрощенное».

«Это капли, капающие на психику молодых людей, воспитывающихся в обществе, которое все чаще говорит, что это нормально и хорошо. В конце концов, некоторые из этих молодых умов не справляются», – заявил губернатор.

Ранее Бевин обвинил в инцидентах с массовыми убийствами в США доступ детей к смартфонам, видеоиграм и психотропным препаратам.