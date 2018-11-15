Восстановленный Instagram Кадырова снова заблокировали

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в социсети Instagram, восстановленный после многомесячной блокировки, вновь недоступен.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», – такая надпись появляется при попытке зайти на страницу Кадырова.

В среду Instagram восстановила заблокированный в декабре 2017 года официальный аккаунт Рамзана Кадырова. Он обрадовался и выразил надежду, что «произошедшая ошибка не будет повторена».

Аккаунт Кадырова в Facebook остается заблокированным. В соцсети объясняли блокировку страниц главы Чечни включением его в санкционный список США, но не пояснили избирательность такого правила.